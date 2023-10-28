«Вегас» проиграл «Чикаго». Дорофеев забросил одну шайбу

«Вегас» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Голден Найтс» это поражение стало первым в сезоне.

Российский нападающий Павел Дорофеев отметился одним голом в составе проигравшей команды.

«Вегас» с 15 очками лидирует в Западной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке — 6 очков.