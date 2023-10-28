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Сегодня, 03:55

«Вегас» проиграл «Чикаго». Дорофеев забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Голден Найтс» это поражение стало первым в сезоне.

Российский нападающий Павел Дорофеев отметился одним голом в составе проигравшей команды.

«Вегас» с 15 очками лидирует в Западной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке — 6 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
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