«Вегас» проиграл «Чикаго». Дорофеев забросил одну шайбу
«Вегас» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Голден Найтс» это поражение стало первым в сезоне.
Российский нападающий Павел Дорофеев отметился одним голом в составе проигравшей команды.
«Вегас» с 15 очками лидирует в Западной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке — 6 очков.
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|28.10
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