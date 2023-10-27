НХЛ: «Вашингтон» — «Миннесота», «Ванкувер» — «Сент-Луис» и другие матчи 28 октября

Регулярный чемпионат НХЛ.

28 октября, суббота

1.00 (мск). «Вегас» — «Чикаго»

2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

2.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

2.00. «Нью-Джерси» — «Баффало»

5.00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

5.00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Кто окажется сильнее в интригующем противостоянии Овечкина и Капризова? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Вашингтона» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность этого результата — примерно 41%. Успех «Миннесоты» оценен в 2.50 (40%), ничья — в 4.30 (19%).