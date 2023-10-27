НХЛ: «Вашингтон» — «Миннесота», «Ванкувер» — «Сент-Луис» и другие матчи 28 октября
28 октября, суббота
1.00 (мск). «Вегас» — «Чикаго»
2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
2.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»
2.00. «Нью-Джерси» — «Баффало»
5.00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»
5.00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»
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Кто окажется сильнее в интригующем противостоянии Овечкина и Капризова? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Вашингтона» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность этого результата — примерно 41%. Успех «Миннесоты» оценен в 2.50 (40%), ничья — в 4.30 (19%).
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|3
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|4
|Каролина
|8
|4
|4
|8
|5
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|7
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|8
|Вашингтон
|6
|2
|4
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|6
|8
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|- : -
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33