«Айлендерс» на выезде победили «Нью-Джерси», Варламов отразил 26 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

На шайбы Павла Захи и Янне Куокканена гости ответили дублем Киффера Беллоуза и Оливера Уальстрема. Вратарь островитян Семен Варламов отразил 26 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 40 очками занимают первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 19 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Заха — 7 (Палмиери, Мюррей), 6:37 — 1:0. Вальстрем — 5, 17:58 — 1:1. Куокканен — 4 (Шарангович, Зэйджак), 21:04 — 2:1. Беллоуз — 1 (Барзал, Эберле), 41:59 — 2:2. Беллоуз — 2 (Эберле), 45:10 — 2:3.

Вратари: Блэквуд (58:13) — Варламов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (6+18+4) — 29 (13+9+7).

Наши: Куликов (22.10/1/-1), Мальцев (9.09/1/0) — -.

?14 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.