«Калгари» обыграл «Монреаль», Монахэн сделал дубль

«Калгари» победил «Монреаль» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Шон Монахэн. «Калгари» набрал 29 очков и занимает пятое место в Северном дивизионе. У «Монреаля» 31 очко и четвертая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Монахэн — 6 (Ритчи), 5:38 — 1:0. Монахэн — 7 (бол., Ткачак, Линдхольм), 13:56 — 2:0. Баклунд — 5 (Манджапане, Лучич), 27:20 — 3:0. Питри — 11 (Друэн, Эдмундсон), 34:20 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Прайс (56:40 — 57:35, 57:49 — 59:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (16+12+8) — 25 (6+10+9).

Наши: — - Романов (20.33/2/0).

14 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome