«Нужно что-то делать». Кадри поддержал бойкот матчей НХЛ

Игроки НХЛ выступили с общим заявлением в поддержку борьбы против расизма.

— Нужно что-то делать, — заявил нападающий «Колорадо» Назем Кадри, который имеет ливанские корни.

Протесты, сопровождающиеся столкновениями, поджогами и мародерством, продолжаются в США с вечера воскресенья. Они начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Тот просто стоял у внедорожника, в котором сидели его трое детей. По словам адвоката, Блейка парализовало, у него раздроблен позвоночник и он едва ли когда сможет снова ходить.