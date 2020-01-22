Новый клуб НХЛ начал строительство арены в Сиэтле

В Сиэтле начали строительство новой арены в центре города, которая должна открыться летом 2021 года, информирует сайт НХЛ.

Клуб из Сиэтла приняли в лигу в декабре 2018 года, и он начнет играть в ней с сезона-2021/22.

Работы ведет компания Oak View Group, которая в прошлом году занималась сносом здания старого стадиона. Теперь она приступила к возведению на этом месте абсолютно новой арены.

Проект стоимостью 930 миллионов долларов финансируется из частных фондов и предусматривает сохранение легендарной крыши старого стадиона, построенного для Всемирной выставки 1962 года.

Крыша весит 20 000 тонн и является одной из местных достопримечательностей наряду с башней Space Needle, расположенной неподалеку.