Овечкин забивает под заводной рок-н-ролл 50-х. Выбор Кузнецова вас удивит еще больше

«Вашингтон» перед стартом каникул на время Матча звезд НХЛ опубликовал плей-лист песен, которые назвали хоккеисты команды для исполнения на домашней арене «Кэпиталз» после своих заброшенных шайб.

Выбор капитана «Столичных» Александра Овечкина — песня Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Big Joe Turner (Биг Джо Тернер). Ее в 1954 году написал Джесси Стоун, а записал блюзмен Биг Джо Тернер. Эта версия — на 127-м месте в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. В ней содержался намек на влечение мужчины за женщиной. Позже композицию исполняли Элвис Пресли и Чак Берри, а также другие известные певцы.

Не исключено, звучание Shake, Rattle and Roll помогает российскому форварду в исторической гонке за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Пока у Александра Великого — 692 против 894 у Великого.

Защитник Дмитрий Орлов заявил композицию Oh Yeah («О да») в исполнении Yello.

Форвард Евгений Кузнецов выбрал Get Low («Нагибайся») в исполнении Lil John & The East Side Boyz (Лил Джон и его группа The East Side Boyz). Эта композиция из-за содержания — призывы к действиям сексуального характера и негативные оценочные суждения о девушках — имеет возрастное ограничение 18+.