Новичок «Сиэтла» Шворц думал о завершении карьеры после смерти отца

Бывший нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шворц рассказал о психологических проблемах в связи со смертью отца.

«Я не знал, готов ли снова играть в хоккей. Прошлый сезон был довольно тяжелым для меня и моей семьи.

У меня не было особой мотивации играть... Из-за смерти отца — это очень сильно сказалось на мне. Я был не в очень хорошем состоянии", — приводит слова хоккеиста The Athletic.

В минувшем сезоне Шворц принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 21 (8+13) очко.

В межсезонье он подписал 5-летний контракт с «Сиэтлом» с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.