Возвращение Хованова в расположение «Миннесоты» задерживается из-за визовых проблем

«Миннесота» ждет возвращения нападающего Александра Хованова в расположение команды. Он сможет сделать это, когда получит визу, сообщает журналист Майкл Руссо.

Перед стартом прошлого сезона он был отдан в аренду «Ак Барсу», но не смог пробиться в состав «барсов» и выступал в ВХЛ.

На счету 20-летнего форварда 24 (8+16) очка в 30 матчах регулярного чемпионата и одна передача в пяти матчах плей-офф за ХК «Барс».