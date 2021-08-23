Возвращение Хованова в расположение «Миннесоты» задерживается из-за визовых проблем
22:28
«Миннесота» ждет возвращения нападающего Александра Хованова в расположение команды. Он сможет сделать это, когда получит визу, сообщает журналист Майкл Руссо.
Перед стартом прошлого сезона он был отдан в аренду «Ак Барсу», но не смог пробиться в состав «барсов» и выступал в ВХЛ.
На счету 20-летнего форварда 24 (8+16) очка в 30 матчах регулярного чемпионата и одна передача в пяти матчах плей-офф за ХК «Барс».
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