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Возвращение Хованова в расположение «Миннесоты» задерживается из-за визовых проблем

22:28
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«Миннесота» ждет возвращения нападающего Александра Хованова в расположение команды. Он сможет сделать это, когда получит визу, сообщает журналист Майкл Руссо.

Перед стартом прошлого сезона он был отдан в аренду «Ак Барсу», но не смог пробиться в состав «барсов» и выступал в ВХЛ.

На счету 20-летнего форварда 24 (8+16) очка в 30 матчах регулярного чемпионата и одна передача в пяти матчах плей-офф за ХК «Барс».

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Иван Шитик все материалы автора

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