Николишин: «Барабанову надо засучить рукава и показывать, что он умеет»

Финалист Кубка Стэнли-1998 Андрей Николишин оценил переход Александра Барабанова из «Торонто» в «Сан-Хосе».

«Только время покажет, насколько оптимален этот обмен для Барабанова, — цитируют «Известия» Николишина. — Сейчас никто этого не скажет. Просто Александр был не совсем на своем месте в «Торонто», поэтому клуб от него избавился, а «Сан-Хосе» попробует использовать этого хоккеиста. Вряд ли он сразу получит место в первых звеньях. По той игре, которую Барабанов показывал в «Торонто», не думаю, что он может рассчитывать в «Сан-Хосе» на первые две тройки. Полагаю, его роль будет такая же, как в предыдущей команде. Барабанову надо засучить рукава и показывать, что он умеет. Шанс ему дадут».

Напомним, «Торонто» и «Сан-Хосе» произвели обмен нападающими в дедлайн. 26-летний российский хоккеист Барабанов пополнил ряды «Шаркс». В Торонто проследовал фиский форвард Антти Суомела.

Барабанов сыграл 13 встреч в этом сезоне, в которых сделал одну результативную передачу.