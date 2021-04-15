Миллер заявил, что не готов к матчам после вспышки коронавируса в «Ванкувере»

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер поделился мнением о возобновлении игр команды после вспышки коронавируса.

«Я совсем не чувствую себя готовым. Надеюсь, что люди не поймут это неправильно, я очень конкурентоспособный парень, но дело не в хоккее. Речь идет о здоровье и безопасности наших игроков, их семей и детей. Честно говоря, нам понадобится больше времени, чтобы вернуться и начать играть в хоккей. Даже парни, которые не болели, еще не готовы. Мои легкие кричат, когда я сижу и мало что делаю», — приводит слова Миллера Athletic.

12 апреля «Ванкувер» приступил к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе. Первый матч после паузы команда проведет 17 апреля против «Эдмонтона».

30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19, из-за которой 25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус.

11 апреля НХЛ продлила регулярный сезон до 16 мая из-за вспышки коронавируса в канадском клубе.