Тренер «Анахайма» оценил игру Волкова

Главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс прокомментировал игру форварда Александра Волкова после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

«Он чрезвычайно ответственный, и мы видим, что у него быстрые руки. Волков и Грант начинают немного подпитывать друг друга», — приводит слова Икинса официальный сайт НХЛ.

Волков выступает за «Анахайм» с марта 2021 года. На счету 23-летнего россиянина 7 матчей за «Дакс», в которых он набрал 5 (4+1) очков.