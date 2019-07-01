Никита Зайцев - об обмене: "Рад оказаться в "Оттаве". Дом в Торонто я уже продал"

Российский защитник Никита Зайцев прокомментировал свой обмен из "Торонто" в "Оттаву".

– Рад, что произошел обмен, рад оказаться в новой команде. О причинах обмена я не говорю. В последнюю неделю я был в постоянном контакте с Ди Джеем Смитом (главным тренером "Оттавы – прим. "СЭ"), он звонил мне напрямую. Так же я разговаривал с генеральным менеджером. Поэтому мне понятно, в какой клуб я еду и что от меня хотят.

– По итогам регулярки "Оттава" заняла последнее место во всей лиге. Со спортивной точки зрения вам придется тяжело.

– Да, в переходе есть свои плюсы, но и минусы тоже. Но НХЛ – такая лига, в которой не знаешь, что лидер, а кто аутсайдер. Этот сезон еще раз доказал это. Надеюсь, мы тоже станем фаворитами. Посмотрим, как все будет.

– Обсуждали ли с тренером свою роль в команде?

– Глобально – пока нет. Сейчас полечу в "Оттаву", где мы все обсудим.

– В Канаде предстоит много дел, переезд. Город рядом, но семья у вас уже довольно большая.

– С этим не будет никаких проблем, в НХЛ это делается все быстро. Дом в Торонто я уже продал, так что все нормально.

– Изучали ли состав?

– Да, конечно, я знаю состав команды, с кем предстоит играть. Представляю и свою роль на льду, но надо послушать, что скажет руководство.

– Как проводите отпуск?

– Ничего сверхъестественного. Сейчас нахожусь в Москве. Недавно был в театре. Уже начал тренироваться, готовлюсь к сезону. (Марат Сафин)

"Торонто" обменял Зайцева в "Оттаву"