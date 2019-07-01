"Торонто" обменял Зайцева в "Оттаву"

"Торонто" обменял российского защитника Никиту Зайцева в "Оттаву" сообщает официальный сайт канадского клуба. В "Сенаторз" также отправились: нападающие Коннор Браун и Майкл Карконе, а защитники Бен Харпур и Коди Сиси, форвард Аарон Лучук проследуют в обратном направлении – в "Мейпл Лифс".

В результате обмена "Торонто" получит и выбор в третьем раунде драфта-2020.

27-летний россиянин заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год). В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч, набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.

News Release: #Sens acquire defenceman Nikita Zaitsev, forward Connor Brown from Toronto in six-player trade: https://t.co/nuCwVeQNDh



Communiqué : Les #Sens acquièrent Nikita Zaitsev et Connor Brown de Toronto : https://t.co/6tzl18AzJQ pic.twitter.com/YkwbayPTrn — Ottawa Senators (@Senators) 1 июля 2019 г.

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