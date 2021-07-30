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Никита Задоров: «Я могу делать все, что от меня захотят»

21:55
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Новичок «Калгари» Никита Задоров рассказал, в какой роли видит себя в команде.

«Я могу взять на себя много игровых минут. Могу играть в меньшинстве. Закрывать самых сильных нападающих соперников. Играть рядом с молодыми партнерами и помогать им. Я могу делать все, что от меня захотят», — приводит слова россиянина Calgary Sun.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

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Иван Шитик все материалы автора

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