Никита Задоров: «Я могу делать все, что от меня захотят»
21:55
Новичок «Калгари» Никита Задоров рассказал, в какой роли видит себя в команде.
«Я могу взять на себя много игровых минут. Могу играть в меньшинстве. Закрывать самых сильных нападающих соперников. Играть рядом с молодыми партнерами и помогать им. Я могу делать все, что от меня захотят», — приводит слова россиянина Calgary Sun.
26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».
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