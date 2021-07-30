Тайсон Джост подписал новый контракт с «Колорадо»
21:05
Нападающий Тайсон Джост подписал новый контракт с «Колорадо». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Зарплата хоккеиста составит 2 миллиона долларов.
23-летний канадец в прошлом сезоне провел 54 матча и набрал 17 (7+10) очков. Он был выбран «Эвеланш» на драфте-2016 под общим 10-м номером.
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