Нападающий Тайсон Джост подписал новый контракт с «Колорадо». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

It's a good day to have a good day...



And to make it even better 2 more years of Jost!#GoAvsGo pic.twitter.com/opZRkQRZ9N — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 30, 2021

Зарплата хоккеиста составит 2 миллиона долларов.

23-летний канадец в прошлом сезоне провел 54 матча и набрал 17 (7+10) очков. Он был выбран «Эвеланш» на драфте-2016 под общим 10-м номером.