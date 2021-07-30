Нападающий Лиас Андерссон принял квалификационное предложение «Лос-Анджелеса». Он подписал контракт на год с зарплатой 875 тысяч долларов, сообщает LA Kings Insider.

New: LA Kings re-sign forward Lias Andersson to one-year, two-way contract, $ 874,125 AAV https://t.co/5QlyxclOo7 — LA Kings Insider (@lakingsinsider) July 30, 2021

22-летний швед был выбран «Рейнджерс» на драфте-2017 под общим 7-м номером. Он не смог закрепиться в основе команды из Нью-Йорка и со скандалом уехал в Швецию.

В прошлом году «ЛА» выменял права на игрока и вернул его в НХЛ.

Отметим, что отец Андерссона — Никлас — работает в системе «Кингз» в роли скаута.