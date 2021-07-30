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Tokyo 2020
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Лиас Андерссон принял квалификационное предложение «Лос-Анджелеса»

21:58
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Нападающий Лиас Андерссон принял квалификационное предложение «Лос-Анджелеса». Он подписал контракт на год с зарплатой 875 тысяч долларов, сообщает LA Kings Insider.

22-летний швед был выбран «Рейнджерс» на драфте-2017 под общим 7-м номером. Он не смог закрепиться в основе команды из Нью-Йорка и со скандалом уехал в Швецию.

В прошлом году «ЛА» выменял права на игрока и вернул его в НХЛ.

Отметим, что отец Андерссона — Никлас — работает в системе «Кингз» в роли скаута.

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Иван Шитик все материалы автора

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