Лиас Андерссон принял квалификационное предложение «Лос-Анджелеса»
21:58
Нападающий Лиас Андерссон принял квалификационное предложение «Лос-Анджелеса». Он подписал контракт на год с зарплатой 875 тысяч долларов, сообщает LA Kings Insider.
22-летний швед был выбран «Рейнджерс» на драфте-2017 под общим 7-м номером. Он не смог закрепиться в основе команды из Нью-Йорка и со скандалом уехал в Швецию.
В прошлом году «ЛА» выменял права на игрока и вернул его в НХЛ.
Отметим, что отец Андерссона — Никлас — работает в системе «Кингз» в роли скаута.
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