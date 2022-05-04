Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с защитником Пи Кей Суббаном.

— Вы выходили в паре с Суббаном. Что чувствуете, когда играете рядом с одним из лучших защитников лиги?

— Уверенность. Он очень опытный защитник, долгие годы играет в НХЛ. Молодые хоккеисты иногда на льду не подсказывают партнерам. Пи Кей Суббан постоянно общается на льду. Это сильно помогает. Например, шайбу вбросили в угол, я еду к ней и не вижу, что за спиной. Пи Кей закричит: «Я, я, я», — и ты знаешь, что можешь отдать ему пас на другой угол не глядя. Он подсказывает что-то на скамейке и в перерывах. Перед вбрасываниями мы обсуждаем план действий. Игра с Суббаном — большой опыт для меня.

— Суббан производит впечатление человека, который всегда на позитиве. В раздевалке он такой же?

— Да, он всегда позитивный. Включает музыку в раздевалке, может потанцевать. Он вносит в коллектив позитив.

Полностью интервью с Никитой Охотюком можно прочитать здесь.