Кучеров открыл счет в матче с «Коламбусом» и забросил 15-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

29-летний россиянин забросил спустя 1 минуту и 40 секунд после начала встречи.

Шайба в ворота «Коламбуса» стала для Кучерова 15-й в сезоне-2022/23. Всего на его счету 56 (15+41) очков в 39 матчах нынешнего регулярного чемпионата.