Никита Кучеров: «Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. Все равно, при каких обстоятельствах»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вспомнил о прошлом сезоне, когда «молнии» без особых проблем выиграли регулярный чемпионат, но проиграли в плей-офф в первом же раунде «Коламбусу».

— Я считаю, что тот год остался в прошлом сезоне, — приводит слова Кучерова российская версия официального сайта НХЛ. — Я думаю, уже никто не вспоминает, что было тогда. И все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся. Что нужно делать, чтобы у нас был успех. Все стараются показать свой лучший хоккей. Но это не всегда получается. Что тут еще скажешь? У нас команда немного обновилась. Пришли новые ребята, и все слегка по-другому. Коллектив стал моложе, и я думаю, все будет нормально.

Для меня самое главное — я просто хочу выиграть Кубок Стэнли. И мне все равно, при каких обстоятельствах это будет, сколько очков я наберу. Хочется просто взять и его завоевать. Независимо от того, кому будет нравиться или не нравиться моя игра. Мне на это все равно. Главная задача — добиться успеха и помочь команде взять Кубок Стэнли. Вот это самое важное.

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