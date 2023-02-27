Никита Кучеров набрал 700 очков в НХЛ быстрее всех в истории «Тампы»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров быстрее всех игроков в истории клуба достиг отметки в 700 очков. Россиянин заработал данное количество баллов за 621 матч.

Кучеров побил рекорд Стивена Стэмкоса, который набрал 700-е очко за «Тампу» в лиге за 696 игр.

29-летний хоккеист выступает за «Тампу» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 84 (23+61) очка в 59 матчах сезона.

«Тампа» с 78 очками располагается на пятой строчке на «Востоке».