Варламов делит с Бобровским третье место по «сухим» матчам в НХЛ среди россиян

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:0) отразил 23 броска.

Это была 38-я игра российского голкипера, которую он провел на ноль. Он вышел на 3-е место в истории лиги среди россиян, догнав вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Всего в активе Варламова 580 матчей за карьеру в НХЛ, у Бобровского — 630.

Второе место в списке занимает Николай Хабибулин — 46 шатаутов. Рекордсмен среди россиян — Евгений Набоков (59).