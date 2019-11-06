Никита Кучеров: «Хотелось бы сыграть матч НХЛ в Москве»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился ожиданиями от двух встреч с «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series, отметив, что хотел бы провести такие матчи в Москве.

— Лед на арене в Стокгольме не очень хороший, — отметил Кучеров. — Но обе команды в одинаковых условиях, так что деваться некуда, будем привыкать к условиям. А так арена хорошая. Надеюсь, будет интересно и соберутся полные трибуны. Хочется, чтобы все получили удовольствие от игры.

Стокгольм — хороший город, был здесь раньше, все знакомо. Джетлаг уже прошел, к часовому поясу привык.

— Василевский говорит, что нет никаких трудностей в том, чтобы слетать в сезоне в Европу.

— Раз Андрей говорит, то так и есть. Я бы хотел, чтобы в России прошел такой матч. Но пойдет ли на это лига? Тут, скорее, вопрос к НХЛ. Мне бы хотелось сыграть такой матч в Москве. (Игорь Еронко)

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