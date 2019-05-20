Никита Гусев: "Многие хоккеисты в "Вегасе" действуют очень умно"

Форвард сборной России Никита Гусев - об игре "Вегаса".

– "Вегас" – команда с едва ли не самым большим объемом движения в НХЛ. Разве вы любите бегать без шайбы?

– Не буду пока рассказывать все секреты "Вегаса". Может, я не самый бегающий игрок, но там тоже ребята не сказать, что все бегают. То, что я видел, – многие хоккеисты действуют очень умно.

– Марк Стоун, Райлли Смит?

– Все верно.

– "Вегас" в этом сезоне по-другому играет, больше ориентирован на контроль шайбы.

– Да. Еще раз повторю – я посмотрел систему команды и могу сказать, что не все так очевидно, как вы думаете. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко).

Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.