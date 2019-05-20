02:12 | Хоккей — НХЛ

Никита Гусев: "Многие хоккеисты в "Вегасе" действуют очень умно"

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Форвард сборной России Никита Гусев - об игре "Вегаса".

–  "Вегас" – команда с едва ли не самым большим объемом движения в НХЛ. Разве вы любите бегать без шайбы?

 – Не буду пока рассказывать все секреты "Вегаса". Может, я не самый бегающий игрок, но там тоже ребята не сказать, что все бегают. То, что я видел, – многие хоккеисты действуют очень умно.

 Марк Стоун, Райлли Смит?

 – Все верно.

 – "Вегас" в этом сезоне по-другому играет, больше ориентирован на контроль шайбы.

 – Да. Еще раз повторю – я посмотрел систему команды и могу сказать, что не все так очевидно, как вы думаете. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко).

Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/chempionat-mira-po-hokkeyu-2019-rossiya-shveycariya-intervyu-s-nikitoy-gusevym-1546715/

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