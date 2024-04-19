Георгиев занял первое место по победам в сезоне среди вратарей НХЛ, Бобровский — третий

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал лидером среди вратарей по выигранным матчам в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24.

На счету 28-летнего россиянина 38 побед в 63 матчах. На второй строчке вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, у которого 37 побед в 60 играх.

На третьем месте Сергей Бобровский («Флорида») с 36 победами в 58 матчах, столько же побед в 55 матчах одержал Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

В текущем сезоне Георгиев провел 63 матча, дважды сыграв на ноль при 89,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.02.