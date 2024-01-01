Ничушкин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Сан-Хосе»

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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забил гол и отдал результативную передачу.

Второй звездой встречи стал нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен, который забросил одну шайбу.

Третьей звездой матча признан форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — автор двух результативных передач.