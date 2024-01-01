«Калгари» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» набрал 35 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 43 очками — на 6-й строчке «Востока».