Тюкавин с женой пришел на матч «Динамо» — ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пришел на хоккейный матч одноклубников с ЦСКА вместе с супругой Аленой.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проходит на «ВТБ Арене» в Москве. В середине второго периода счет ничейный — 1:1.

«Динамо» с 96 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 75 очками — на 6-й строчке.