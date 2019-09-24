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НХЛ в будущем может организовать матчи в России

20:41

Вице-президент НХЛ по международным операциям Марк Блэк допустил в будущем проведение матчей лиги на территории России. Лига традиционно проводит несколько игр за пределами Канады и США. Так в прошлом году игры состоялись в Швейцарии, Германии, Швеции и Финляндии.

— После того, как мы заключили контракт с «Яндексом», с учетом великой хоккейной истории России, мы всегда держим ее на радаре. Мы безусловно открыты для обсуждения и дискуссий по поводу проведения в будущем матчей в России, потому что с учетом богатой российской истории хоккея это всегда интересно, — цитирует sportbusiness.com Блэка.

Этим летом «Яндекс» заключил трехлетнее соглашение на показ матчей НХЛ в России.

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