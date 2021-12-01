«Анахайм» по буллитам победил «Лос-Анджелес»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «Дакс» отличились Трой Терри, Кевин Шаттенкирк, Кэм Фаулер и Исак Лундстрем. У «Кингз» дубль оформил Алекс Иафалло, еще по шайбе забили Адриан Кемпе и Дастин Браун. При этом «Анахайм» вел со счетом 4:1. Победный буллит реализовал Шаттенкирк.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 22 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 27 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Терри — 14, 30:43 — 0:1. Иафалло — 7 (Арвидссон, Дано), 33:29 — 1:1. Шаттенкирк — 5, 37:53 — 1:2. Фаулер — 4 (бол., Хенрик, Шаттенкирк), 42:27 — 1:3. Лундестрем — 5, 42:56 — 1:4. Кемпе — 8 (Рой, Копитар), 47:56 — 2:4. Иафалло — 8 (Даути, Дурзи), 55:08 — 3:4. Браун — 3 (Рой, Копитар), 55:34 — 4:4.

Победный буллит: Шаттенкирк.

Вратари: Куик — Гибсон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (18+6+9+1) — 36 (8+16+10+2).

Наши: — .

1 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center. 15276 зрителей.