Бучневич дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника головой в матче с «Аризоной»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию. Игрок был наказан за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).

Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.