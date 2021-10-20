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Бучневич дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника головой в матче с «Аризоной»

03:04
Павел Бучневич ударил соперника. Фото Twitter
Павел Бучневич ударил соперника. Фото Twitter
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию. Игрок был наказан за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).

Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.

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Евгений Козинов все материалы автора
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