Бучневич дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника головой в матче с «Аризоной»
03:04
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию. Игрок был наказан за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).
Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.
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