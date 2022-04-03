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Сегодня, 08:10

Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»

«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Даллас» одержал победу над «Сан-Хосе» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, Яни Хаканпяя, Йон Клингберг, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. У хозяев шайбы на счету Ника Бонино, Брента Бернса, Джона Леонарда и Логана Кутюра.

Таким образом, «Даллас» набрал 81 очко и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 66 баллами занимает 13-ю позицию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Голы: Бонино — 9 (Грегор, Карлссон), 1:25 — 1:0. Наместников — 14 (Сегин), 1:50 — 1:1. Хаканпяя — 3 (Сегин, Наместников), 8:11 — 1:2. Хинтц — 30 (Клингберг, Павелски), 9:53 — 1:3. Робертсон — 32 (Гурьянов, Сегин), 19:59 — 1:4. Бернс — 9 (Хмелевски, Мегна), 27:53 — 2:4. Павелски — 25 (Хинтц, Робертсон), 47:44 — 2:5. Леонард — 1 (Карлссон, Ферраро), 55:21 — 3:5. Кутюр — 22 (Хмелевски, Грегор), 58:35 — 4:5.

Вратари: Кяхкенен (Раймер, 20:00) — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (10+12+6) — 29 (14+10+5).

Наши: Барабанов (18.01/2/-1) — Гурьянов (12.51/1/+3), Наместников (13.04/1/+2), Радулов (13.08/2/-1).

3 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
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8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 69 19 50 49
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2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
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6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
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