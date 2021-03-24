«Аризона» по буллитам обыграла «Колорадо», Ничушкин отметился голом

«Аризона» переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). «Эвеланш» потерпели первое поражение после серии изи 7 побед.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился одним голом. Всего он сыграл 13 с половиной минут и отметился двумя бросками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 5:4 Б (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чикран — 9 (Крауз, Брассар), 1:25 — 1:0. Голигоски — 1 (Кессел, Ларссон), 4:52 — 2:0. Ландескуг — 10 (бол., Маккиннон, Макар), 14:47 — 2:1. Рантанен — 19 (Маккиннон, Ландескуг), 18:49 — 2:2. Маккиннон — 10 (Жирар, Рантанен), 39:49 — 2:3. Ничушкин — 7 (Грэйвс, Жирар), 45:28 — 2:4. Крауз — 2 (Хейден, Голигоски), 46:38 — 3:4. Кессел — 10 (Келлер), 48:41 — 4:4.

Победный буллит: Гарлэнд.

Вратари: Хилл — Юханссон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+11+10+3) — 39 (11+10+11+7).

Наши: Любушкин (15.23/0/-1) — Ничушкин (13.34/2/+1).

24 марта. Глендейл. Gila River Arena.