НХЛ: расписание матчей 10 февраля
19:15
В ночь со вторника на среду, 10 февраля, в НХЛ пройдет 8 матчей регулярного чемпионата.
«Вашингтон» — «Филадельфия». 02:00 (мск)
«Оттава» — «Эдмонтон». 03:00 (мск)
«Флорида» — «Детройт». 03:00 (мск)
«Даллас» — «Чикаго». 04:30 (мск)
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». 04:30 (мск)
«Калгари» — «Виннипег». 06:00 (мск)
«Вегас» — «Анахайм». 06:00 (мск)
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе». 06:00 (мск)
Матчи «Миннесота» — «Сент-Луис» и «Колорадо» — «Аризона» перенесены.
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