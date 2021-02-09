НХЛ: расписание матчей 10 февраля

В ночь со вторника на среду, 10 февраля, в НХЛ пройдет 8 матчей регулярного чемпионата.

«Вашингтон» — «Филадельфия». 02:00 (мск)

«Оттава» — «Эдмонтон». 03:00 (мск)

«Флорида» — «Детройт». 03:00 (мск)

«Даллас» — «Чикаго». 04:30 (мск)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». 04:30 (мск)

«Калгари» — «Виннипег». 06:00 (мск)

«Вегас» — «Анахайм». 06:00 (мск)

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе». 06:00 (мск)

Матчи «Миннесота» — «Сент-Луис» и «Колорадо» — «Аризона» перенесены.