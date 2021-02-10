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Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

11:51
Сергей Бобровский отразил 31 бросок в матче против «Детройта». Фото nhl.com
Сергей Бобровский отразил 31 бросок в матче против «Детройта». Фото nhl.com
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НХЛ на официальном сайте признала вратаря «Флориды» Сергея Бобровского лучшим игроком дня 10 февраля в лиге.

32-летний россиянин помог команде одержать победу над «Детройтом» (2:1), отразив 31 бросок.

Второй звездой дня стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который набрал три (2+1) очка во встрече против «Нэшвилла» (6:1).

Третьей — швед Элиас Линдхольм, который помог «Калгари» в овертайме одолеть «Виннипег» (3:2).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-7476447?tag=program&tagValue=NHL%20Network

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