Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте признала вратаря «Флориды» Сергея Бобровского лучшим игроком дня 10 февраля в лиге.

32-летний россиянин помог команде одержать победу над «Детройтом» (2:1), отразив 31 бросок.

Второй звездой дня стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который набрал три (2+1) очка во встрече против «Нэшвилла» (6:1).

Третьей — швед Элиас Линдхольм, который помог «Калгари» в овертайме одолеть «Виннипег» (3:2).