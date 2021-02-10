Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ
11:51
НХЛ на официальном сайте признала вратаря «Флориды» Сергея Бобровского лучшим игроком дня 10 февраля в лиге.
32-летний россиянин помог команде одержать победу над «Детройтом» (2:1), отразив 31 бросок.
Второй звездой дня стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который набрал три (2+1) очка во встрече против «Нэшвилла» (6:1).
Третьей — швед Элиас Линдхольм, который помог «Калгари» в овертайме одолеть «Виннипег» (3:2).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-7476447?tag=program&tagValue=NHL%20Network
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