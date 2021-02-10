«Вегас» победил «Анахайм» благодаря шайбе Уайтклауда

«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ- 5:4.

Решающую шайбу за 4 минуты до конца третьего периода забросил защитник «Голден Найтс» Зак Уайтклауд.

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе с 8 победами и 2 поражениями, «Анахайм» занимает 5-ю строчку с 5 победами и 9 поражениями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Голы: Стивенсон — 4 (Стоун, Коглан), 10:56 — 1:0. Маршессо — 3 (Смит, Карлссон), 18:52 — 2:0. Так — 4 (Гласс), 22:39 — 3:0. Лундестрем — 2 (Комтуа, Хаттон), 23:38 — 3:1. Руа — 1 (Гласс, Теодор), 36:42 — 4:1. Терри — 2 (Шаттенкирк, Линдхольм), 45:02 — 4:2. Хенрик — 3 (Терри), 47:23 — 4:3. Гетцлаф — 1 (бол., Ракелль, Шаттенкирк), 49:59 — 4:4. Уайтклауд — 2 (Каррье, Стивенсон), 56:04 — 5:4.

Вратари: Флери — Миллер (58:03).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 31 (10+9+12) — 23 (6+9+8).

Наши: — - -.

10 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.