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НХЛ рассчитывает возобновить сезон 15 мая

20:00
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Национальная хоккейная лига надеется, что удастся возобновить сезон не позднее 15 мая, сообщает в Twitter журналист TSN Джино Реда. Именно поэтому пока лига разрешила хоккеистам клубам разъехаться по домам.

Период самоизоляции игроков должен продолжиться до 27 марта, если только в месте пребывания хоккеиста нет других требований. Игроки должны продолжать незамедлительно сообщать о любых симптомах или результатах тестирования медицинскому персоналу клуба.

После окончания периода самоизоляции и в зависимости от ситуации в мире будет рассмотрена возможность открытия клубных центров для свободных тренировок игроков в небольших группах — как в период межсезонья.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний, сообщается о 3482 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия. 65 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

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