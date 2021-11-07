«Сан-Хосе» проиграл «Нью-Джерси» по буллитам

«Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил защитник «Дэвилз» Дэймон Северсон.

Благодаря этой победе «Нью-Джерси» прервал свою серию из трех поражений подряд. «Сан-Хосе» проиграл второй матч кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Балцерс — 2 (Ферраро, Бернс), 24:48 — 1:0. Грэйвс — 1 (Хишир, Маклеод), 36:45 — 1:1. Дален — 5 (бол., Бернс, Н. Меркли), 44:21 — 2:1. Куокканен — 2 (Веси, Уайт), 57:04 — 2:2.

Победный буллит: Сиверсон.

Вратари: Раймер — Бернье.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (9+9+5+4) — 28 (10+7+8+3).

Наши: Барабанов (16.37/0/0) — -.

7 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.