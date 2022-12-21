«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм»

«Лос-Анджелес» в домашнем матче обыграл «Анахайм» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дрю Даути, Алекс Иафало, Виктор Арвидссон, Кевин Фиала. У гостей отличился Френк Ватрано.

«Лос-Анджелес» после 35 игр занимает 4-е место в Западной конференции, «Анахайм» после 33 матчей идет на 15-й строчке.

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«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Даути — 2 (бол., Копитар, Кемпе), 26:46 — 1:0. Ватрано — 6 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 34:27 — 1:1. Иафалло — 3 (Дано, Мур), 39:39 — 2:1. Арвидссон — 9 (Калиев, Лизотт), 43:25 — 3:1. Фиала — 10 (Кемпе), 50:44 — 4:1.

Вратари: Копли — Достал.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 41 (12+16+13) — 25 (11+5+9).

Наши: — - Куликов (20.16/1/0).

21 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.