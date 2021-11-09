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НХЛ, расписание матчей 10 ноября. «Тампа-Бэй» против «Каролины» и другие игры

23:00
Ондржей Палат (в центре) празднует заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports
Ондржей Палат (в центре) празднует заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports
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В ночь на 10 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет против «Каролины» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 мск. «Бостон» — «Оттава»

03:00. «Монреаль» — «Лос-Анджелес»

03:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз»

03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз»

03:30. «Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

04:00. «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

04:30. «Чикаго Блэкхокс» — «Питтсбург Пингвинз»

05:00. «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс»

06:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Анахайм Дакс»

06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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