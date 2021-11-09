НХЛ, расписание матчей 10 ноября. «Тампа-Бэй» против «Каролины» и другие игры
23:00
В ночь на 10 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет против «Каролины» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 мск. «Бостон» — «Оттава»
03:00. «Монреаль» — «Лос-Анджелес»
03:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз»
03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз»
03:30. «Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
04:00. «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
04:30. «Чикаго Блэкхокс» — «Питтсбург Пингвинз»
05:00. «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс»
06:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Анахайм Дакс»
06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл»
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