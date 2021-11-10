«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию до пяти матчей

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

На шайбы Кэма Фаулера и Исака Лундестрема хозяева ответили точными бросками Джей Ти Миллера и Элиаса Петтерссона. В овертайме победную шайбу забросил Трой Терри

Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин сделал один бросок и провел один силовой прием. «Дакс» продлили победную серию до пяти матчей.

После этого матча «Анахайм» с 17 очками поднялся на четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 12 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Фаулер — 2 (бол., Милано, Терри), 11:18 — 0:1. Лундестрем — 3 (Драйсдейл, Комтуа), 49:15 — 0:2. Миллер — 6 (Хьюз, Бесер), 53:29 — 1:2. Петтерссон — 3 (мен., Хьюз, Бесер), 59:05 — 2:2. Терри — 9 (Гетцлаф, Драйсдейл), 63:52 — 2:3.

Вратари: Галак (58:31 — 59:05) — Гибсон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 43 (13+15+12+3) — 30 (9+9+9+3).

Наши: Подколзин (13.47/1/0) — -.

10 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.