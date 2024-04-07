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Сегодня, 10:45

НХЛ: «Чикаго» — «Миннесота», «Вашингтон» — «Оттава». Расписание матчей 7 и 8 апреля

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

7 апреля, воскресенье

20.00. «Детройт» — «Баффало»

22.30. «Чикаго» — «Миннесота»

8 апреля, понедельник

0.00. «Каролина» — «Коламбус»

1.00. «Вашингтон» — «Оттава»

1.00. «Сан-Хосе» — «Аризона»

2.00. «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

2.00. «Рейнджерс» — «Монреаль»

3.00. «Анахайм» — «Сент-Луис»

5.00. «Колорадо» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и снайперы сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Российский вратарь Варламов признан первой звездой дня в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Филадельфия 78 36 42 83
6 Вашингтон 76 36 40 82
7 Нью-Джерси 77 37 40 78
8 Коламбус 77 26 51 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 76 44 32 97
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 76 33 43 70
8 Монреаль 76 29 47 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 48 29 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 77 44 33 92
5 Сент-Луис 77 40 37 85
6 Миннесота 76 36 40 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 76 23 53 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 77 47 30 102
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 76 42 34 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 76 18 58 44
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 01:00
Сан-Хосе – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
7.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 3 : 4
7.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 6 : 2
7.04 02:00
Монреаль – Торонто
 2 : 4
7.04 02:30
Айлендерс – Нэшвилл
 2 : 0
7.04 05:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 4
7.04 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 6 : 3
7.04 20:00
Детройт – Баффало
 - : -
7.04 22:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 75 64
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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