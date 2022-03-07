Арбитр НХЛ применил силовой прием против Капризова и прервал атаку в матче с «Далласом»

Арбитр НХЛ применил силовой прием против Капризова и прервал атаку в игре с «Далласом»

Арбитр матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Далласом» (3:6) столкнулся с российским форвардом «Уайлд» Кириллом Капризовым.

После стокновения встреча была остановлена, так как 24-летний россиянин упал и потерял шайбу.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 70 очков (28 голов + 42 передачи) в 53 играх.

«Миннесота» занимает третье место в дивизионе и шестое в конференции.