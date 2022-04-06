Шарангович забросил шайбу, подрался и покинул лед из-за травмы

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

Он покинул лед после боя с Брейденом Шнайдером на 11-й минуте первого периода. По словам тренера Линди Рафф, в среду Шарангович будет повторно обследован.

Отметим, что Шарангович забросил единственную шайбу команды в этой встрече. Всего в этом сезоне он провел 64 матча, в которых набрал 40 (20+20) очков.