Гол Макдэвида в овертайме принес «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Томаша Гертла «Ойлерз» ответили точным броском Райана Нюджента-Хопкинса в меньшинстве. Победную шайбу на 31-й секунде овертайма забросил Коннор Макдэвид.

После этого матча «Эдмонтон» с 87 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 67 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хертл — 27 (бол., Бернс, Майер), 15:32 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 10 (мен., Хаймэн, Нерс), 51:56 — 1:1. Макдэвид — 41 (Смит), 60:31 — 1:2.

Вратари: Раймер — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+10+11+1) — 24 (7+10+5+2).

Наши: Барабанов (14.36/2/-1) — -.

6 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.