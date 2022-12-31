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Сегодня, 17:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Монреаль», «Сент-Луис» — «Миннесота» и другие матчи 31 декабря и 1 января

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

31 декабря

21.00 мск. «Бостон» — «Баффало»

21.00. «Коламбус» — «Чикаго»

23.00. «Вегас» — «Нэшвилл»

1 января

00.00. «Вашингтон» — «Монреаль»

00.00. «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»

01.00. «Тампа-Бэй» — «Аризона»

02.00. «Сент-Луис» — «Миннесота»

03.00. «Детройт» — «Оттава»

03.00. «Колорадо» — «Торонто»

04.00. «Даллас» — «Сан-Хосе»

06.00. «Калгари» — «Ванкувер»

06.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 34 15 19 35
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Эдмонтон 37 20 17 42
4 Калгари 37 17 20 41
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
31.12 01:00
Анахайм – Нэшвилл
 1 : 6
31.12 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 4
31.12 03:30
Каролина – Флорида
 4 : 0
31.12 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 2 : 7
31.12 21:00
Бостон – Баффало
 - : -
31.12 21:00
Коламбус – Чикаго
 - : -
31.12 23:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 37 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 37 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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