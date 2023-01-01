Костин признан третьей звездой матча с «Виннипегом»
Форвард «Эдмонтона» Клим Костин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:2).
23-летний россиян отметился единственным голом «Ойлерз». Первой звездой признан вратарь «Джетс» Коннор Хеллебак, отразивший 31 бросок из 32. Вторая звезда — защитник Нил Пионк, набравший 2 (1+1) очка.
В текущем сезоне Костин провел 22 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков.
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5.01
6.01
|1.01
|00:00
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Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
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Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
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Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
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Детройт – Оттава
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|1.01
|03:00
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Колорадо – Торонто
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|1.01
|04:00
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Даллас – Сан-Хосе
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Калгари – Ванкувер
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|23:00
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