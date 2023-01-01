Костин признан третьей звездой матча с «Виннипегом»

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Форвард «Эдмонтона» Клим Костин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:2).

23-летний россиян отметился единственным голом «Ойлерз». Первой звездой признан вратарь «Джетс» Коннор Хеллебак, отразивший 31 бросок из 32. Вторая звезда — защитник Нил Пионк, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Костин провел 22 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков.