Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:58

Костин признан третьей звездой матча с «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:2).

23-летний россиян отметился единственным голом «Ойлерз». Первой звездой признан вратарь «Джетс» Коннор Хеллебак, отразивший 31 бросок из 32. Вторая звезда — защитник Нил Пионк, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Костин провел 22 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков.

Клим Костин
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году
«Росэнергоатом» сообщил о гибели человека при аварии на Ростовской АЭС
Путин уличил Запад во лжи о мире и подготовке к агрессии
Путин призвал россиян бороться по примеру участников спецоперации
Климатолог рассказал о вероятных природных аномалиях в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Вашингтон» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Миннесоте» и другие матчи 31 декабря и 1 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 00:00
Вашингтон – Монреаль
 9 : 2
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 2 : 4
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 5 : 3
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 5
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 4 : 2
1.01 03:00
Колорадо – Торонто
 2 : 6
1.01 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
1.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 3 : 2
1.01 06:00
Эдмонтон – Виннипег
 1 : 2
1.01 23:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости