«Ванкувер» в овертайме обыграл «Анахайм»

«Ванкувер» одержал победу над «Анахаймом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер. У хозяев единственную шайбу забросил Сэм Кэррик.

Таким образом, «Ванкувер» набрал 32 очка и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 41 баллом занимает третью позицию на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кэррик — 7 (Делорье, Линдхольм), 16:26 — 1:0. Пирсон — 5 (Хьюз, Миллер), 41:21 — 1:1. Миллер — 11, 60:26 — 1:2.

Вратари: Гибсон — Демко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (8+8+7+0) — 37 (8+15+13+1).

Наши: — - Подколзин (16.47/0/0).

30 декабря. Анахайм. Honda Center.