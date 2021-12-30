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Потрясающий гол Проворова в овертайме. Видео шайбы российского защитника

09:00
Иван Проворов. Фото nhl.com
Иван Проворов. Фото nhl.com
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ).

24-летний хоккеист вышел один на один с вратарем и эффектно его обыграл. За свой гол россиянин был признан первой звездой матча.

Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Предлагаем вашему вниманию видео гола Проворова.

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Роман Шишов все материалы автора
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