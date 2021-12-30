Потрясающий гол Проворова в овертайме. Видео шайбы российского защитника
09:00
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ).
24-летний хоккеист вышел один на один с вратарем и эффектно его обыграл. За свой гол россиянин был признан первой звездой матча.
Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.
Предлагаем вашему вниманию видео гола Проворова.
Ivan Provorov in OVERTIME! The Flyers win it off a gorgeous Provorov move on the breakaway, set up by a terrific feed from Kevin Hayes!#BringItToBroad pic.twitter.com/CNPium3tRL— HockeyDaily365 (@HockeyDaily365) December 30, 2021
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