Потрясающий гол Проворова в овертайме. Видео шайбы российского защитника

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ).

24-летний хоккеист вышел один на один с вратарем и эффектно его обыграл. За свой гол россиянин был признан первой звездой матча.

Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Предлагаем вашему вниманию видео гола Проворова.