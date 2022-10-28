«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес»
«Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Для «Джетс» это вторая победа подряд.
«Виннипег» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» занимают 9-ю строчку. У обеих команд по 8 очков.
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«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
Голы: Шайфли — 5, 5:03 — 0:1. Калиев — 2 (бол., Мур, Дурзи), 9:47 — 1:1. Лизотт — 2 (Грундстрем, Лемье), 10:53 — 2:1. Виларди — 6 (Фиала), 14:33 — 3:1. Лаури — 1 (мен., Густафссон, Демело), 18:08 — 3:2. Дюбуа — 3 (бол., Коннор, Моррисси), 36:04 — 3:3. Шмидт — 1 (Лаури, Бэррон), 38:55 — 3:4. Мур — 1 (Дано), 44:45 — 4:4. Юнссон Фьелльбю — 1 (Диллон), 54:23 — 4:5. Уилер — 1 (бол., п.в., Бэррон), 59:19 — 4:6.
Вратари: Куик (58:56 — 59:19) — Хеллибак (59:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 44 (17+12+15) — 19 (6+8+5).
Наши: — - -.
28 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 15 716 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|7
|Ванкувер
|8
|1
|7
|4
|8
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|4 : 5
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 6
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43