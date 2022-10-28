«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес»

«Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Для «Джетс» это вторая победа подряд.

«Виннипег» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» занимают 9-ю строчку. У обеих команд по 8 очков.

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«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)

Голы: Шайфли — 5, 5:03 — 0:1. Калиев — 2 (бол., Мур, Дурзи), 9:47 — 1:1. Лизотт — 2 (Грундстрем, Лемье), 10:53 — 2:1. Виларди — 6 (Фиала), 14:33 — 3:1. Лаури — 1 (мен., Густафссон, Демело), 18:08 — 3:2. Дюбуа — 3 (бол., Коннор, Моррисси), 36:04 — 3:3. Шмидт — 1 (Лаури, Бэррон), 38:55 — 3:4. Мур — 1 (Дано), 44:45 — 4:4. Юнссон Фьелльбю — 1 (Диллон), 54:23 — 4:5. Уилер — 1 (бол., п.в., Бэррон), 59:19 — 4:6.

Вратари: Куик (58:56 — 59:19) — Хеллибак (59:08).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 44 (17+12+15) — 19 (6+8+5).

Наши: — - -.

28 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 15 716 зрителей.