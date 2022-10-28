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Сегодня, 08:11

«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес»

Виктория Кравченко
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«Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Для «Джетс» это вторая победа подряд.

«Виннипег» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» занимают 9-ю строчку. У обеих команд по 8 очков.

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«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)

Голы: Шайфли — 5, 5:03 — 0:1. Калиев — 2 (бол., Мур, Дурзи), 9:47 — 1:1. Лизотт — 2 (Грундстрем, Лемье), 10:53 — 2:1. Виларди — 6 (Фиала), 14:33 — 3:1. Лаури — 1 (мен., Густафссон, Демело), 18:08 — 3:2. Дюбуа — 3 (бол., Коннор, Моррисси), 36:04 — 3:3. Шмидт — 1 (Лаури, Бэррон), 38:55 — 3:4. Мур — 1 (Дано), 44:45 — 4:4. Юнссон Фьелльбю — 1 (Диллон), 54:23 — 4:5. Уилер — 1 (бол., п.в., Бэррон), 59:19 — 4:6.

Вратари: Куик (58:56 — 59:19) — Хеллибак (59:08).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 44 (17+12+15) — 19 (6+8+5).

Наши: — - -.

28 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 15 716 зрителей.

ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
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Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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